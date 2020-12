Stati Uniti, domande disoccupazione calano più del previsto (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – calano più del previsto le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 28 novembre, i “claims” sono risultati pari a 712.000 unità, in diminuzione di 75mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 787.000 (778.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 775 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 739.500 unità in contrazione di 11.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 21 novembre, le richieste ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) –più delle richieste di sussidio allanegli USA. Nella settimana al 28 novembre, i “claims” sono risultati pari a 712.000 unità, in diminuzione di 75mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 787.000 (778.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 775 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 739.500 unità in contrazione di 11.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 21 novembre, le richieste ...

