Regione Lazio | per affrontare emergenza Covdi 39 mln

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma – Approvato dalla Giunta regionale un provvedimento che consente ai Comuni deldi sbloccare complessivamente 39 milioni di euro per fronteggiare l’sociale causata dal Covid-19. I fondi potranno essere utilizzati per il rafforzamento e l’erogazione di interventi a favore delle persone fragili, in particolare per pianificare azioni nell’ambito della disabilita’, dell’assistenza domiciliare, della non autosufficienza, di famiglia e minori, e di anziani. A darne notizia in una nota e’ l’Assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della, Alessandra Troncarelli. Tali risorse, continua la nota della, saranno utili per potenziare, in via prioritaria, i Livelli essenziali delle prestazioni sociali. In concreto, solo per citare alcuni esempi, parliamo di: ...