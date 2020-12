Qui e Adesso: su Rai3 arrivano le emozioni in musica di Massimo Ranieri (Di giovedì 3 dicembre 2020) Massimo Ranieri Qui e Adesso è il titolo del nuovo impegno televisivo che – da stasera alle 21.20 su Rai3 – vedrà protagonista Massimo Ranieri, di ritorno in tv a 4 anni dall’ultima stagione di Sogno e son desto. A differenza del fortunato varietà di Rai1, il nuovo impegno del “cantattore” non sarà un varietà tutto lustrini e paillettes, ma un’occasione per incontrare vecchi amici con i quali raccontare e raccontarsi. La trasmissione, ideata e firmata dallo stesso Ranieri con Gualtiero Peirce e Stefano Sarcinelli, e diretta da Stefano Vicario, è stata registrata in queste settimane al Teatro Sistina, luogo caro a Massimo Ranieri che, nel 1972, proprio dal celebre teatro romano si congedò dal suo pubblico, con lo spettacolo ‘O ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 dicembre 2020)Qui eè il titolo del nuovo impegno televisivo che – da stasera alle 21.20 su– vedrà protagonista, di ritorno in tv a 4 anni dall’ultima stagione di Sogno e son desto. A differenza del fortunato varietà di Rai1, il nuovo impegno del “cantattore” non sarà un varietà tutto lustrini e paillettes, ma un’occasione per incontrare vecchi amici con i quali raccontare e raccontarsi. La trasmissione, ideata e firmata dallo stessocon Gualtiero Peirce e Stefano Sarcinelli, e diretta da Stefano Vicario, è stata registrata in queste settimane al Teatro Sistina, luogo caro ache, nel 1972, proprio dal celebre teatro romano si congedò dal suo pubblico, con lo spettacolo ‘O ...

