Nel mio confessorio ci saranno vecchi amici e anche nuove canzoni

Paolo Giordano L'artista napoletano da stasera su Raitre con "Qui e adesso" (stesso titolo del disco) Scusi, Massimo Ranieri, lei come si definirebbe? «Sono un uomo di spettacolo. Sono sempre lo stesso sia sul palco che in tv». Per questo ha pubblicato il disco «Qui e adesso» e stasera inizia un programma su Raitre con lo stesso titolo? «Mi piace la scoperta, vivo di entusiasmi. E poi credo nel mio mestiere, che non è un lavoro ma proprio un mestiere. Ed è l'unico che io sappia fare». Ha duettato con Tiziano Ferro in «Perdere l'amore» (a Sanremo e poi in radio la scorsa estate). Si sente il suo maestro? «No, al limite sono il suo fratello maggiore. I miei maestri sono stati Peppino Patroni Griffi e poi il grande Giorgio Strehler. Diciamo che adesso abbiamo perso tutti i grandi maestri». Stasera su Raitre Massimo Ranieri debutta in prima serata con uno spettacolo che è ...

