Mertens: «Difficile lottare per lo scudetto, siamo ancora in costruzione»

Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro l'AZ Alkmaar. Le sue parole.

MATCH – «Mi trovo bene, potevo fare lo 0-2 e se lo fai è un'altra partita. Sono cose su cui dobbiamo lavorare».

GATTUSO – «Il mister si arrabbia perchè anche oggi abbiamo avuto le occasioni di vincere e invece abbiamo pareggiato ed è un peccato. Stiamo lavorando bene, a questa squadra manca poco per vincere. Penso che stiamo facendo bene, dobbiamo continuare e lavorare con il mister».

SCUDETTO – «Difficile. Perchè stiamo cercando come giocare e stiamo cambiando il modulo. Ci sono giocatori nuovi. Peccato che Osimhen si sia fatto male e quando mancano questi giocatori ...»

