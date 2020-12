Medio Oriente e industria. L’agenda di Lorenzo Guerini in Israele (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lorenzo Guerini è atterrato questa mattina all’aeroporto di Tel Aviv per una visita ufficiale in Israele. Sono previsti incontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz per parlare di questioni Mediorientali, cooperazione operativa e rapporti in campo industriale (già solidi). La visita segue quella di fine ottobre di Luigi Di Maio, tra Abramo Accords, energia e turismo nella seconda ondata da Coronavirus. L’agenda L’agenda è fitta. Guerini i due protagonisti del nuovo strappo politico che rischia di portare il Paese da qui a marzo alle quarte consultazioni per la Knesset in soli due anni. Negli incontri si parlerà della “situazione regionale, della cooperazione tecnico-militare e della cooperazione ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020)è atterrato questa mattina all’aeroporto di Tel Aviv per una visita ufficiale in. Sono previsti incontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz per parlare di questionirientali, cooperazione operativa e rapporti in campole (già solidi). La visita segue quella di fine ottobre di Luigi Di Maio, tra Abramo Accords, energia e turismo nella seconda ondata da Coronavirus.è fitta.i due protagonisti del nuovo strappo politico che rischia di portare il Paese da qui a marzo alle quarte consultazioni per la Knesset in soli due anni. Negli incontri si parlerà della “situazione regionale, della cooperazione tecnico-militare e della cooperazione ...

