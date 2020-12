Maria Antonietta Rositani, bruciata dall’ex, è tornata dai suoi figli (Di giovedì 3 dicembre 2020) La 43enne, speronata dall’auto dell’ex marito che poi le aveva dato fuoco, è finalmente a casa, dopo più di due anni di ospedale Non è ancora guarita del tutto ma è finalmente a casa. Dopo oltre due anni, venti interventi chirurgici e un’odissea di sofferenza. Maria Antonietta Rositani ha lasciato gli Spedali Uniti di Reggio Calabria ed è tornata dai suoi figli. Il primo passo verso il ritorno a una vita normale. Per quanto le ferite che ancora porta su di sé non potranno forse mai rimarginarsi del tutto. Maria Antonietta ha subito qualcosa di atroce. Il suo ex marito, quel 19 marzo 2019, percorse 500 chilometri con la sua auto, da Ercolano a Reggio Calabria, nonostante non potesse avvicinarsi alla donna, dopo una denuncia di ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) La 43enne, speronata dall’auto dell’ex marito che poi le aveva dato fuoco, è finalmente a casa, dopo più di due anni di ospedale Non è ancora guarita del tutto ma è finalmente a casa. Dopo oltre due anni, venti interventi chirurgici e un’odissea di sofferenza.ha lasciato gli Spedali Uniti di Reggio Calabria ed èdai. Il primo passo verso il ritorno a una vita normale. Per quanto le ferite che ancora porta su di sé non potranno forse mai rimarginarsi del tutto.ha subito qualcosa di atroce. Il suo ex marito, quel 19 marzo 2019, percorse 500 chilometri con la sua auto, da Ercolano a Reggio Calabria, nonostante non potesse avvicinarsi alla donna, dopo una denuncia di ...

tavano_anna : RT @tgjwsite: La frase «Se non hanno più pane,che mangino brioche»è attribuita a Maria Antonietta, che avrebbe pronunciata riferendosi al p… - joecuce : @LucaBizzarri @luigidimaio Che tweet infelice, da Maria Antonietta. - 2849Dama : RT @tgjwsite: La frase «Se non hanno più pane,che mangino brioche»è attribuita a Maria Antonietta, che avrebbe pronunciata riferendosi al p… - theskull_21 : @Idaydream_ @eleonoraxo_ Maria Antonietta è resuscitata - 13mari81 : @salvinimi @LSbotta Oh, Luigi e Maria Antonietta, vi porto a Place de la Concorde, eh. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Antonietta Venduta per 43 mila euro una scarpetta di seta e pelle appartenuta a Maria Antonietta AGI - Agenzia Italia Bruciata dall’ex, Antonietta Rositani torna a casa: “Felicità è stare coi miei figli”

“Ho ritrovato la gioia di stare a casa, di veder tornare mio figlio da scuola, aiutarlo a fare i compiti”. Dopo 20 interventi e due anni di degenza ospedaliera, Maria Antonietta Rositani, bruciata viv ...

BRINDISI.Vertenza ADI e SAD.Incontro in prefettura cobas adi sad

Il Sindacato ha chiesto alla Prefettura di organizzare un incontro con Comune e Asl , i quali tardano a richiederlo; incontro quanto mai necessario per una positiva conclusione di quello che sta per d ...

“Ho ritrovato la gioia di stare a casa, di veder tornare mio figlio da scuola, aiutarlo a fare i compiti”. Dopo 20 interventi e due anni di degenza ospedaliera, Maria Antonietta Rositani, bruciata viv ...Il Sindacato ha chiesto alla Prefettura di organizzare un incontro con Comune e Asl , i quali tardano a richiederlo; incontro quanto mai necessario per una positiva conclusione di quello che sta per d ...