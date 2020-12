Kroger riporta £468 | 94 milioni di utile netto nel Q3

Leggi su invezz

(Di giovedì 3 dicembre 2020)Co. (NYSE: KR) ha dichiarato giovedì che i suoi profitti nel terzo trimestre fiscale sono stati migliori del previsto, ma le vendite non hanno stimato le stime. A 24 sterline per azione, le azionisono attualmente un po ‘meno del 15% da inizio anno nel mercato azionario. Le sue azioni sono crollate a 19,96 sterline nell’ultima settimana di gennaio.ha registrato un massimo da inizio anno di 27,20 sterline per azione a settembre, ma ha perso slancio negli ultimi tre mesi. Risultati finanziari del Q3 dirispetto alle stime degli analistiha detto che il relativo redditonel trimestre che si è concluso il 7 novembre si è attestato a 468.940.000 sterline che si traduce in 59,45 penny per azione. In confronto, aveva registrato un ...