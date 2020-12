Julianne Moore festeggia 60 anni da icona dai capelli rossi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sempre più rari in natura e molto amati, a differenza del passato, quando chi li possedeva veniva spesso preso in giro, i capelli rossi hanno contribuito a fare la fortuna di Julianne Moore, che oggi compie 60 anni. L’attrice statunitense di origini britanniche, a differenza di tante colleghe, non ha mai rinunciato al suo colore naturale, valorizzandolo al massimo nel corso degli anni. E quando ha dovuto cambiarlo per esigenze cinematografiche è sempre tornata fieramente alle origini. Julianne Moore compie 60 anni. Tutte le sfumature iconiche dei suoi capelli ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sempre più rari in natura e molto amati, a differenza del passato, quando chi li possedeva veniva spesso preso in giro, ihanno contribuito a fare la fortuna di, che oggi compie 60. L’attrice statunitense di origini britche, a differenza di tante colleghe, non ha mai rinunciato al suo colore naturale, valorizzandolo al massimo nel corso degli. E quando ha dovuto cambiarlo per esigenze cinematografiche è sempre tornata fieramente alle origini.compie 60. Tutte le sfumature iconiche dei suoi...

