Italia e Francia si confrontano sulle priorità del Next Generation Eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giovani, lavoro, sostenibilità e digitale: sono questi i driver su cui Italia, Francia e Unione europea dovranno impostare le politiche di sviluppo per favorire la ripartenza. Quattro traiettorie rappresentano gli “Strumenti per rilanciare le economie Italiana e francese nel contesto del Covid”, come recita il titolo del webinar che oggi alle 18 conclude la terza edizione digitale dei Dialoghi Italo-francesi per l’Europa. Un’iniziativa promossa dalle Università Luiss Guido Carli e Sciences Po, con la collaborazione di The European House Ambrosetti, come occasione di confronto ai massimi livelli delle diplomazie, delle economie e degli esponenti delle imprese dei due Paesi. Riuniti insieme nell’ultimo appuntamento a cui prenderanno parte, tra gli altri: il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il ministro dell’Economia e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 3 dicembre 2020) Giovani, lavoro, sostenibilità e digitale: sono questi i driver su cuie Unione europea dovranno impostare le politiche di sviluppo per favorire la ripartenza. Quattro traiettorie rappresentano gli “Strumenti per rilanciare le economiena e francese nel contesto del Covid”, come recita il titolo del webinar che oggi alle 18 conclude la terza edizione digitale dei Dialoghi Italo-francesi per l’Europa. Un’iniziativa promossa dalle Università Luiss Guido Carli e Sciences Po, con la collaborazione di The European House Ambrosetti, come occasione di confronto ai massimi livelli delle diplomazie, delle economie e degli esponenti delle imprese dei due Paesi. Riuniti insieme nell’ultimo appuntamento a cui prenderanno parte, tra gli altri: il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il ministro dell’Economia e ...

matteosalvinimi : La salute prima di tutto, ma i sacrifici siano di tutti. Vietare lo sci in Italia e permetterlo in Austria, Francia… - Confindustria : #RapportoConfindustria | L’Italia è ormai stabilmente al 7° posto della graduatoria mondiale dei principali produtt… - riccardo_fra : Oggi ho incontrato il Ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire. Italia e Francia condividono condividono impo… - napulegno79 : @GiorgiaMeloni @francetomm Io al solo pensiero che paesi come la cina,Francia,germania ecc ci stanno comprando pezz… - JohnMcN03 : Chiusure di Natale. Hp: Austria chiude gli alberghi e non le piste. Francia chiude le piste e lascia aperti gli al… -