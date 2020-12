Io | una giudice popolare al Maxiprocesso | la storia vera dietro la fiction di Rai 1

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Questa sera andrà in onda Io, unaal. Ecco lala docu-promossa da Rai Uno in prima serata Foto da Instagram: @rai1officialAlle ore 21.25 andrà in onda su Rai Uno la docu-Io, unaal, che offrirà una prospettiva senz’altro differente ad uno degli eventi più importanti che hanno segnato lacontemporanea dell’Italia: ildi Palermo, che ha rappresentato un importante punto di svolta nella lotta contro la mafia. La vicenda sarà raccontata secondo la visione inedita di una giurata, che insieme ad altre due donne giudici popolari, riuscì con ...