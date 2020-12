Ilaria Capua: “Se succede, è la nostra fine e Bill Gates lo aveva detto” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilaria Capua è tornata a parlare dell’epidemia che ormai da mesi costringe l’intero pianeta ad intensi momenti d’emergenza. Ilaria Capua (Facebook)Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, è tornata a parlare in merito alla complessa epidemia Covid19 che ancora ci vede schiacciati verso una profonda azione di prevenzione e gestione della delicata situazione. La Capua in questo caso, fa riferimento a quanto Bill Gates, fondatore della Microsoft, aveva anticipato già cinque anni fa. Gates parlava di una epidemia che ci avrebbe sorpresi e che i morti, quelli importanti non sarebbero arrivati nei prossimi anni per colpa di una guerra, ma grazie ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020)è tornata a parlare dell’epidemia che ormai da mesi costringe l’intero pianeta ad intensi momenti d’emergenza.(Facebook), direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, è tornata a parlare in merito alla complessa epidemia Covid19 che ancora ci vede schiacciati verso una profonda azione di prevenzione e gestione della delicata situazione. Lain questo caso, fa riferimento a quanto, fondatore della Microsoft,anticipato già cinque anni fa.parlava di una epidemia che ci avrebbe sorpresi e che i morti, quelli importanti non sarebbero arrivati nei prossimi anni per colpa di una guerra, ma grazie ...

