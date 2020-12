Il Natale arriva in Rinascente (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mai come quest’anno abbiamo bisogno di luce. Arrivati quasi al termine di questo 2020 così complesso e faticoso, l’unico desiderio, adesso, è quello di un po’ di serenità. Ecco perché Rinascente anche per questo Natale non ha rinunciato alla tradizionale accensione dei suoi megastore sparsi per l’Italia. Un modo per continuare a vivere la magia di questo periodo di feste nonostante il buio di questo lungo anno. Leggi su vanityfair (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mai come quest’anno abbiamo bisogno di luce. Arrivati quasi al termine di questo 2020 così complesso e faticoso, l’unico desiderio, adesso, è quello di un po’ di serenità. Ecco perché Rinascente anche per questo Natale non ha rinunciato alla tradizionale accensione dei suoi megastore sparsi per l’Italia. Un modo per continuare a vivere la magia di questo periodo di feste nonostante il buio di questo lungo anno.

