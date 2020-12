I Boomdabash tornano con «Don’t Worry» | «Oltre i tormentoni | per raccontare chi siamo»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Un best of, per raccontare chi e cosa si celi dietro la rincorsa al tormentone estivo. I Boomdabash, che il proprio disco hanno definito un «regalo a chi da tanto ci segue», si sono trovati a ripercorrere i primi quindici anni di carriera attraverso una raccolta. «Qualcosa», hanno spiegato nella presentazione virtuale del progetto, «Che permettesse ai fan di vecchia data di riscoprirci, ai più giovani di scoprirci». Don’t Worry, in uscita l’11 dicembre, è una mescolanza dei brani più rappresentativi della band salentina, «una sintesi» che, con sé, vuole portare (anche) un messaggio di speranza.