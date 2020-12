Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica' (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 3 dicembre 2020) su Notizie.it.

matteosalvinimi : Complimenti all’imprenditore piacentino Guido Musetti, che investe e acquisisce Caffè Bonomi Spa. È l’Italia che lo… - TV7Benevento : Coronavirus: Bonomi, 'inaccettabile che Governo continui a non coinvolgere imprese' (2)... - TV7Benevento : Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica'... - TV7Benevento : Coronavirus: Bonomi, 'da Governo per imprese misure frammentarie e non risolutive'... - TV7Benevento : **Coronavirus: Bonomi, 'inaccettabile che Governo continui a non coinvolgere imprese'**... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bonomi Governo, Bonomi: c’è uno stato confusionale non decisionale, Paese non si fida Il Sole 24 ORE Governo: Bonomi, 'non abbiamo risposte su riforme, manca visione strategica'

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si è aperta la "straordinaria opportunità del pnrr, ...

Coronavirus: Bonomi, 'inaccettabile che Governo continui a non coinvolgere imprese' (2)

(Adnkronos) - "Non si tratta di una pretesa e o di un atteggiamento ostile, del tutto presunto, sono le stesse linee guida della Commissione che prescrivono il coinvolgimento dei partner economici e s ...

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi lamenta l'inesistenza di un dialogo con il Governo, soprattutto da quando si è aperta la "straordinaria opportunità del pnrr, ...(Adnkronos) - "Non si tratta di una pretesa e o di un atteggiamento ostile, del tutto presunto, sono le stesse linee guida della Commissione che prescrivono il coinvolgimento dei partner economici e s ...