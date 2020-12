Elisabetta Gregoraci, si mette male. La decisione di Flavio Briatore: arriva la soffiata bomba (Di giovedì 3 dicembre 2020) La situazione all’interno dello spiato appartamento del GF Vip comincia ad essere insostenibile per Elisabetta Gregoraci, che fino a poco fa poteva contare sulla simpatia della maggioranza dei coinquilini. L’entrata di Giulia Salemi ha sconvolto gli equilibri che si erano creati e consolidati ormai da mesi. Quest’ultima, stando a voci di corridoio, avrebbe contribuito a far infuriare Flavio Briatore. Si tratta solo d’indiscrezioni per ora. Bisogna però ammettere che Elisabetta Gregoraci abbia sempre cercato di nominare il meno possibile l’ex marito durante il suo percorso al GF Vip. Gli ultimi litigi con Giulia Salemi invece hanno fatto sì che il nome di Flavio Briatore tornasse al centro delle testate di gossip. Pare che ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 3 dicembre 2020) La situazione all’interno dello spiato appartamento del GF Vip comincia ad essere insostenibile per, che fino a poco fa poteva contare sulla simpatia della maggioranza dei coinquilini. L’entrata di Giulia Salemi ha sconvolto gli equilibri che si erano creati e consolidati ormai da mesi. Quest’ultima, stando a voci di corridoio, avrebbe contribuito a far infuriare. Si tratta solo d’indiscrezioni per ora. Bisogna però amre cheabbia sempre cercato di nominare il meno possibile l’ex marito durante il suo percorso al GF Vip. Gli ultimi litigi con Giulia Salemi invece hanno fatto sì che il nome ditornasse al centro delle testate di gossip. Pare che ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - mary7213549179 : #Gregorelli #gfvip Stefania che fa i complimenti a Elisabetta Gregoraci. Ha dimenticato quando le ha dato della gelosa. Stefania delusione. - grande_flagello : ??Contromessaggio per Pierpaolo: Hai capito tutto di Elisabetta, meno Gregoraci e più Malgioglio #GFVIP - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci teme azioni legali da parte di Briatore? Le insinuazioni della Ruta - #Elisabetta #Gregoraci… - epiclove_ : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP -