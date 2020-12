È morto l’attore Hugh Keays-Byrne, l’Immortan Joe di Mad Max: Fury Road (Di giovedì 3 dicembre 2020) È morto lo scorso 2 dicembre all’età di 73 anni Hugh Keays-Byrne, l’attore australiano noto soprattutto per la sua partecipazione a due dei film di Mad Max. Nato nel 1947 nella regione indiana, allora ancora sotto il controllo britannico, del Kashmir, Keays-Byrne si trasferì da bambino con la famiglia, dove iniziò a recitare alla fine degli anni Sessanta in televisione ed entrando poi, dal 1968 al 1973 nella Royal Shakespeare Academy. Proprio alla fine di una tournée internazionale si trasferì definitivamente in Australia, dove avvenne appunto il fortunato incontro con il regista George Miller. Miller cercava proprio una serie di attori per il suo film Mad Max del 1978 (noto in Italia come Interceptor) per scritturarli nella parte della gang di motociclisti del deserto ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Èlo scorso 2 dicembre all’età di 73 anniaustraliano noto soprattutto per la sua partecipazione a due dei film di Mad Max. Nato nel 1947 nella regione indiana, allora ancora sotto il controllo britannico, del Kashmir,si trasferì da bambino con la famiglia, dove iniziò a recitare alla fine degli anni Sessanta in televisione ed entrando poi, dal 1968 al 1973 nella Royal Shakespeare Academy. Proprio alla fine di una tournée internazionale si trasferì definitivamente in Australia, dove avvenne appunto il fortunato incontro con il regista George Miller. Miller cercava proprio una serie di attori per il suo film Mad Max del 1978 (noto in Italia come Interceptor) per scritturarli nella parte della gang di motociclisti del deserto ...

