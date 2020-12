DPCM Natale, Conte: “Sistema tre colori efficace ma necessario evitare terza ondata” (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Questa volta il Governo ha deciso di resistere al pressing e imboccare con decisione la via del rigore, evitando così di ripetere gli errori della scorsa estate con un allentamento – secondo molti eccessivo – delle maglie. Stretta, dunque, sulle feste natalizie per evitare la terza ondata. Nella giornata in cui l’Italia registra il tristissimo primato del maggior numero di vittime da inizio pandemia, il Presidente del Consiglio Conte in conferenza stampa da Palazzo Chigi conferma la linea dura, illustrando il nuovo DPCM, in vigore da domani venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio, destinato dunque a traghettarci da qui al nuovo anno. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni, ma solo una forte raccomandazione, di non ricevere persone non ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Questa volta il Governo ha deciso di resistere al pressing e imboccare con decisione la via del rigore, evitando così di ripetere gli errori della scorsa estate con un allentamento – secondo molti eccessivo – delle maglie. Stretta, dunque, sulle feste natalizie perlaondata. Nella giornata in cui l’Italia registra il tristissimo primato del maggior numero di vittime da inizio pandemia, il Presidente del Consiglioin conferenza stampa da Palazzo Chigi conferma la linea dura, illustrando il nuovo, in vigore da domani venerdì 4 dicembre fino al 6 gennaio, destinato dunque a traghettarci da qui al nuovo anno. “In un sistema libero e democratico non possiamo entrare nelle case dei cittadini con stringenti limitazioni, ma solo una forte raccomandazione, di non ricevere persone non ...

Nonostante le pressioni della Regioni, Giuseppe Conte conferma ulteriori restrizioni per evitare gli assembramenti durante le festività natalizie.

Nella conferenza stampa di oggi 3 dicembre il Premier ha presenttao il nuovo dpcm. La parola d'ordine è : scongiurare la 3A ondata ""Restrizioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Quarantena per arrivi da ...

