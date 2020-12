Donne ai vertici | il gender gap nel management tecnico-scientifico

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nonostante i progressi negli ultimi anni, il dato numerico delleaiin ambito, risulta nettamente inferiore a quello degli uomini. Nelle professioni scientifiche come spesso accade, il politically correct non è previsto. O meglio, in base agli ultimi dati del Ministero della Salute, la rappresentanza femminile in corsia è del 67% contro