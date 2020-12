Cristina Donadio | «Il cancro non va in lockdown»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Aveva 13 anni, era estate e camminava per strada, come tante altre volte. Una zingara la fermò, e le prese la mano. «Nella vita ti accadrà tutto, grandi fortune e grandi sfortune», le disse. Quando Cristina Donadio tornò a casa, lo raccontò subito a sua madre, che le disse: «Cosa ci pensi a fare? Lascia perdere, tanto la vita accade». Lei, però, ha continuato a pensarci. «La cosa più bella della mia vita è stata la nascita di mio figlio (Antonio, ndr), ma avevo 16 anni. Una gioia immensa, ma allo stesso tempo una cosa che la vita te la scombina», racconta l’attrice dall’altro lato della cornetta. Ci sentiamo su una linea fissa e non sul solito cellulare, durante una pausa set o un viaggio in treno. La sua piccola «bolla» di questi strani tempi è il divano della casa di Napoli. «Ogni volta così che mi è successa una cosa bella», continua, «subito dopo ne aspettavo una brutta. Nel 2015 quando stavo girando la seconda stagione di Gomorra, quando ero Scianèl, mi è stato diagnosticato un tumore al seno». Cristina, all’inizio, la malattia ha preferito non renderla pubblica. Ne ha parlato per la prima volta solo due anni dopo, in un’intervista a Vanity Fair, e poi ha deciso di metterla in un cortometraggio – La scelta, regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019 – ora disponibile in esclusiva su RaiPlay. Il corto racconta in un unico piano sequenza pensieri, ricordi e paure del giorno dei controlli. «È la storia di una donna che fa l’attrice ma poteva fare qualsiasi altro mestiere. La cosa singolare è che è stato messo online proprio nei giorni in cui ho rivissuto quello stesso stato d’animo. I controlli del quinto anno. Li ho fatti giusto in tempo prima che chiudessero gli ambulatori a causa dell’emergenza Covid. Ma il cancro, purtroppo, non va in quarantena, e nemmeno in lockdown». È per questo che l’attrice ha deciso di diventare uno dei volti della campagna 2020 dell’Airc che ricorda l’importanza della prevenzione, di non rimandare, di donare per la ricerca: «Io ci metto la faccia e tutto quello che posso fare».