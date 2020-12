Coronavirus, record di decessi, 993 in 24 ore (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Sono infatti 23.225 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.709 registrati ieri. Ma il dato più grave riguarda il numero dei decessi che oggi tocca un nuovo record: 993 morti. Continua comunque a decrescere il numero degli attualmente positivi, con una flessione di 1.248 persone e che porta il numero totale a 759.982. Sono invece 23.474 i guariti. E’ quanto si apprende dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute.L’aumento dei casi è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 quelli processati. Il rapporto tamponi/positivi è al 10,2%. Sul fronte ospedaliero prosegue il calo dei ricoverati con sintomi (-682) determinando un totale di 32.454. Più contenuto il calo nelle terapie intensive (-19) e che porta il totale a 3.597. Sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Continuano a crescere i casi diin Italia. Sono infatti 23.225 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 20.709 registrati ieri. Ma il dato più grave riguarda il numero deiche oggi tocca un nuovo: 993 morti. Continua comunque a decrescere il numero degli attualmente positivi, con una flessione di 1.248 persone e che porta il numero totale a 759.982. Sono invece 23.474 i guariti. E’ quanto si apprende dalla lettura del consueto bollettino del Ministero della Salute.L’aumento dei casi è anche attribuibile all’aumento dei tamponi, 226.779 quelli processati. Il rapporto tamponi/positivi è al 10,2%. Sul fronte ospedaliero prosegue il calo dei ricoverati con sintomi (-682) determinando un totale di 32.454. Più contenuto il calo nelle terapie intensive (-19) e che porta il totale a 3.597. Sul ...

