Coronavirus in Umbria, la mappa al 3 dicembre: tutti i dati comune per comune (Di giovedì 3 dicembre 2020) Coronavirus in Umbria, il bollettino del 3 dicembre: 286 nuovi positivi, 15 morti e 592 guariti 3 dicembre 2020 Coronavirus, terapia con il plasma iperimmune: 'L'Umbria è la seconda regione per ... Leggi su perugiatoday (Di giovedì 3 dicembre 2020)in, il bollettino del 3: 286 nuovi positivi, 15 morti e 592 guariti 32020, terapia con il plasma iperimmune: 'L'è la seconda regione per ...

LaNotiziaQuoti : “È imminente il ritorno a casa del nostro Pastore Gualtiero, dopo più di un mese di ricovero in ospedale a seguito… - VivereOrvieto : Coronavirus Umbria, i positivi attuali: in aumento in 18 Comuni. In calo ad Orvieto, scendono a Castel Giorgio… - AcsNewsUmbria : LAVORI D’AULA (8): “COVID, RIMODULARE ORARI E CORSIA PREFERENZIALE PER TAMPONI RAPIDI A BAMBINI, DISABILI, OVER 65… - Umbria_N_Web : Coronavirus: aggiornamento settimanale 3 dicembre in Umbria - COVIDbot_ITA : RT @RegioneUmbria: #coronavirusumbria: il direttore regionale alla Salute Dario ha illustrato l’andamento epidemico nell’ultima settimana c… -