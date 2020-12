Coronavirus: 993 morti in 24 ore, in Sicilia 1.294 casi in più (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ pesante oggi, specie sul numero di morti, il dato sull' epidemia da Covid-19 in Italia : i nuovi casi sono 23.225, contro i 20.709 di ieri, le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 dicembre 2020) E’ pesante oggi, specie sul numero di, il dato sull' epidemia da Covid-19 in Italia : i nuovisono 23.225, contro i 20.709 di ieri, le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale...

you_trend : ?? #Coronavirus, 03/12/20 • Attualmente positivi: 759.982 • Deceduti: 58.038 (+993) • Dimessi/Guariti: 846.809 (+23… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, altri 993 morti e 23.225 nuovi contagi - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 dicembre: 23.225 nuovi casi e 993 morti - perchetendenza : 'Oggi 993': Perché nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 993 decessi per coronavirus; sono invece 23.225… - SCORPIOONWAVE : #coronavirus 993 persone che non andranno né a sciare ne festeggeranno il Natale E voi vi preoccupate di settimane… -