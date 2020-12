Borsa New York prosegue in frazionale rialzo (Di giovedì 3 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Wall Street prosegue gli scambi in frazionale rialzo, in attesa delle decisioni dell’Opec sui tetti di produzione e del Job Report che sarà pubblicato domani, dopo che il dato delle richieste di disoccupazione non ha convinto molto il mercato. A New York, l’indice Dow Jones sale dello 0,46% a 29.884 punti, mentre rimane intorno alla linea di parità l’S&P-500 a 3.669 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,23%); senza direzione l’S&P 100 (-0,08%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,68%) e beni industriali (+0,77%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,01%) e materiali (-0,47%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walgreens Boots Alliance ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Tele) – Wall Streetgli scambi in, in attesa delle decisioni dell’Opec sui tetti di produzione e del Job Report che sarà pubblicato domani, dopo che il dato delle richieste di disoccupazione non ha convinto molto il mercato. A New, l’indice Dow Jones sale dello 0,46% a 29.884 punti, mentre rimane intorno alla linea di parità l’S&P-500 a 3.669 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,23%); senza direzione l’S&P 100 (-0,08%). Apprezzabilenell’S&P 500 per i comparti energia (+1,68%) e beni industriali (+0,77%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,01%) e materiali (-0,47%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walgreens Boots Alliance ...

DividendProfit : Borsa New York prosegue in frazionale rialzo - LotteeAmo : Poi a 29 anni sopravvivi alla crisi economica mondiale iniziata con il crollo della borsa di New York, provocando i… - TrasportoEuropa : XPO Logistics annuncia la separazione in due società delle attività di #autotrasporto e di #logistica con quotazion… - DividendProfit : Borsa New York apre in rosso - mrsbrekker_ : 1929, martedi nero, crollo della borsa a New York tommy shelby: venerdì glielo avevo detto a michael ?????? scusate ma io lo amo troppo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa New Borsa New York prosegue in frazionale rialzo Teleborsa Borsa New York prosegue in frazionale rialzo

Wall Street prosegue gli scambi in frazionale rialzo, in attesa delle decisioni dell'Opec sui tetti di produzione e del Job Report che ...

Wall Street: stretta Camera USA per società cinesi, le ricadute

Approvato in USA il disegno di legge che minaccia il delisting da Wall Street per le società straniere che non rispettano gli standard contabili americani. Le conseguenze ...

Wall Street prosegue gli scambi in frazionale rialzo, in attesa delle decisioni dell'Opec sui tetti di produzione e del Job Report che ...Approvato in USA il disegno di legge che minaccia il delisting da Wall Street per le società straniere che non rispettano gli standard contabili americani. Le conseguenze ...