Boateng: «Maradona? E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Kevin-Prince Boateng ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie B di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole Kevin Prince Boateng ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie B di Diego Armando Maradona. Le sue parole. «Ho letto una frase che per me è emblematica. Non dobbiamo pensare a cosa ha fatto Maradona per se stesso ma cosa ha fatto per gli altri. Ha fatto tanto. E’ stato il numero uno in campo ma è stato ancor di più fenomenale fuori. Perché non ho mai sentito un compagno lamentarsi, ho sempre avuto notizie di gesti fuori dal comune. Si è parlato tanto di lui, nel bene e nel male, ma noi dobbiamo ricordare come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Kevin-Princeha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie B di Diego Armando. Queste le sue parole Kevin Princeha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie B di Diego Armando. Le sue parole. «Ho letto una frase che per me è emblematica. Non dobbiamo pensare a cosa ha fattoper se stesso ma cosa ha fatto per gli altri. Ha fatto tanto. E’iluno inma èdi più. Perché non ho mai sentito un compagno lamentarsi, ho sempre avuto notizie di gestidal comune. Si è parlato tanto di lui, nel bene e nel male, ma noi dobbiamo ricordare come ...

serieB123 : Boateng: 'Maradona numero uno in campo e ancor più fenomenale fuori' - ItaSportPress : Boateng esalta il figlio: 'Più forte di me'. Su Maradona: 'Ha dato tanto agli altri' - - _SiGonfiaLaRete : #Monza, #Boateng: '#Maradona? Fenomenale in campo, altrettanto fuori' - sportli26181512 : Boateng: 'Maradona numero uno in campo e ancor più fenomenale fuori': Il ghanese: 'Galliani per portarmi a #Monza m… - psb_original : Monza, Boateng: 'La B non è facile per nessuno. Maradona? Ha fatto tanto per gli altri, nessuno dei compagni si è m… -