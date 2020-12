Barriere antirumore difettose: revocati i domiciliari per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci (Di giovedì 3 dicembre 2020) revocati gli arresti domiciliari a Giovanni Castellucci, ex Ad di Aspi e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell’ambito dell’inchiesta sulle Barriere antirumore, ritenute dall’accusa difettose. I giudici hanno però disposto per il manager l’interdizione. “Siamo molto soddisfatti per la revoca dei domiciliari. Avevamo detto fin da subito che la misura ci sembrava sproporzionata. Aspettiamo le motivazioni”. È quanto ha detto il legale di Castellucci, l’avvocato Carlo Longari, dopo l’accoglimento della sua richiesta. Castellucci era finito ai domiciliari lo scorso novembre nell’ambito dell’inchiesta sulle Barriere antirumore pericolose. Secondo la procura e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020)gli arresti, ex Ad di Aspi e Atlantia. Lo ha deciso il tribunale del Riesame nell’ambito dell’inchiesta sulle, ritenute dall’accusa. I giudici hanno però disposto per il manager l’interdizione. “Siamo molto soddisfatti per la revoca dei. Avevamo detto fin da subito che la misura ci sembrava sproporzionata. Aspettiamo le motivazioni”. È quanto ha detto il legale di, l’avvocato Carlo Longari, dopo l’accoglimento della sua richiesta.era finito ailo scorso novembre nell’ambito dell’inchiesta sullepericolose. Secondo la procura e ...

