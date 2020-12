Alta tensione tra Governo e Regioni sulle nuove misure. Toti: «Respinte tutte le nostre proposte». Boccia: «Critiche incomprensibili» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scintille tra Governo e Regioni sul nuovo Dpcm, contenente le misure per far fronte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, con un particolare riguardo al periodo delle festività natalizie e dell’anno nuovo. Se da un lato l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte intende mantenere una linea dura, sul fronte opposto molti presidenti di Regione si sono schierati contro alcune delle misure presenti nella prima bozza (modificata nella notte e presentata nella mattinata di oggi, 3 dicembre, ai presidenti di regione). I pomi della discordia sono tanti: si va dagli spostamenti tra Regioni e comuni, sino all’apertura dei ristoranti a Natale e Capodanno, passando – ancora una volta – per i dati tenuti in considerazione dal Governo per stabilire le misure da applicare nelle ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scintille trasul nuovo Dpcm, contenente leper far fronte alla gestione dell’emergenza Coronavirus, con un particolare riguardo al periodo delle festività natalizie e dell’anno nuovo. Se da un lato l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte intende mantenere una linea dura, sul fronte opposto molti presidenti di Regione si sono schierati contro alcune dellepresenti nella prima bozza (modificata nella notte e presentata nella mattinata di oggi, 3 dicembre, ai presidenti di regione). I pomi della discordia sono tanti: si va dagli spostamenti trae comuni, sino all’apertura dei ristoranti a Natale e Capodanno, passando – ancora una volta – per i dati tenuti in considerazione dalper stabilire leda applicare nelle ...

