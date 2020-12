Alonso | Vettel e la Ferrari | i perché di un fallimento

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Fernandoe Sebastian, due piloti, un unico destino: aver mancato il titolo iridato con la. Eppure, al loro arrivo a Maranello, entrambi avevano le carte in regola per riportare la rossa sul tetto del mondo: giovani, pieni di talento e già campioni del mondo. Qualcosa però non ha funzionato. Colpa della macchina? Degli errori dei piloti? O di una cattiva gestione strategica da parte della Scuderia? Analizziamo il trascorso diin, lae il mito di Schumacher Con l’ultimo GP della stagione 2020 di F1, ad Abu Dhabi il prossimo 13 dicembre, si conclude anche l’avventura di Sebastianin. Un matrimonio, quello tra il pilota tedesco e la scuderia ...

