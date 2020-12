Spotify Wrapped 2020, i podcast più ascoltati dell'anno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Insieme alla musica, Spotify 2020 ha rivelato anche i dati di stream di altre forme di programmi che comportano l'ascolto, i famigerati podcast. Stando ai dati più recenti, ci sono un po' di aggiornamenti rispetto a quelli di fine agosto, sia sul versante italiano sia su quelli globale. In Italia, è il podcast di Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio il più ascoltato dell'anno, che guadagna una posizione dalla seconda alla prima e trainando con sé il resto del podio, ribaltando la classifica. Discorso simile, ancora più travolgente, per la classifica di Spotify a livello globale, in cui trionfa il conduttore comico Joe Rogan con il suo The Joe Rogan Experience, entrando direttamente in cima alla Top5 e scalzando il podcast di Michelle Obama, che ha ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Insieme alla musica,ha rivelato anche i dati di stream di altre forme di programmi che comportano l'ascolto, i famigerati. Stando ai dati più recenti, ci sono un po' di aggiornamenti rispetto a quelli di fine agosto, sia sul versante italiano sia su quelli globale. In Italia, è ildi Fedez e Luis Sal Muschio Selvaggio il più ascoltato, che guadagna una posizione dalla seconda alla prima e trainando con sé il resto del podio, ribaltando la classifica. Discorso simile, ancora più travolgente, per la classifica dia livello globale, in cui trionfa il conduttore comico Joe Rogan con il suo The Joe Rogan Experience, entrando direttamente in cima alla Top5 e scalzando ildi Michelle Obama, che ha ...

