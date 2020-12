Quanto vale la Champions per un arbitro? Fino a 6.000 euro a partita (più le indennità) (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Chissà Quanto guadagna un arbitro che arbitra la finale di Champions…”. In realtà si sa: Fino a 6.000 euro, più le indennità. Ma parliamo dell’elite: i direttori di gara internazionali, quelli che fischiano in europa League e Champions. Calcio e Finanza racconta nel dettaglio Quanto “ricchi” possano farsi i migliori arbitri europei. Le cifre sono variabili, in funzione del prestigio delle competizioni e dell’importanza degli incontri. Secondo i dati ufficiali della UEFA esistono tre classi di indennità: 200 euro al giorno di trasferta, più 200 euro una tantum per spese varie, più il vero e proprio stipendio. Gli arbitri “first” guadagnano 2.700 euro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Chissàguadagna unche arbitra la finale di…”. In realtà si sa:a 6.000, più le. Ma parliamo dell’elite: i direttori di gara internazionali, quelli che fischiano inpa League e. Calcio e Finanza racconta nel dettaglio“ricchi” possano farsi i migliori arbitripei. Le cifre sono variabili, in funzione del prestigio delle competizioni e dell’importanza degli incontri. Secondo i dati ufficiali della UEFA esistono tre classi di: 200al giorno di trasferta, più 200una tantum per spese varie, più il vero e proprio stipendio. Gli arbitri “first” guadagnano 2.700...

hannaxhabit : RT @c_o_n_t_r_o_l_: Voglio solo che la gente sappia quanto vale, come rispetta il lavoro degli altri, com’è rispettoso con il prossimo. Uni… - cordensangels_J : RT @c_o_n_t_r_o_l_: Voglio solo che la gente sappia quanto vale, come rispetta il lavoro degli altri, com’è rispettoso con il prossimo. Uni… - carlossartori19 : RT @Danilo_Sant65: La #Speranza è l'ultima a morire a differenza di Roberto che è già morto da un pezzo:'#vaccini disponibili a gennaio, vo… - helena_pt2 : RT @c_o_n_t_r_o_l_: Voglio solo che la gente sappia quanto vale, come rispetta il lavoro degli altri, com’è rispettoso con il prossimo. Uni… - intheskalex : RT @c_o_n_t_r_o_l_: Voglio solo che la gente sappia quanto vale, come rispetta il lavoro degli altri, com’è rispettoso con il prossimo. Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto vale Covid -19, quanto vale il vaccino cinese? - Affaritaliani.it Affaritaliani.it Rifiuti urbani, crescono investimenti e convergenze delle utility ma quante incertezze

Quanti settori possono vantare negli ultimi anni una crescita costante? Molto pochi, ma uno di questi è certamente quello della gestione rifiuti, che con ...

Alberghi, commercio e ristoranti: la crisi porta via 222 miliardi di ricavi

Secondo uno studio Filcams Cgil, alberghi e ristoranti (-25%), commercio (-12%), commercio al dettaglio (-13%) ...

Quanti settori possono vantare negli ultimi anni una crescita costante? Molto pochi, ma uno di questi è certamente quello della gestione rifiuti, che con ...Secondo uno studio Filcams Cgil, alberghi e ristoranti (-25%), commercio (-12%), commercio al dettaglio (-13%) ...