Petrolio in rialzo nonostante dati EIA: scorte calano meno del previsto (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – calano meno delle attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 27 novembre 2020, sono scesi di circa 0,7 milioni a 488 MBG, contro attese per un calo di 2,3 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 3,2 milioni a 145,9 MBG, contro attese per una discesa di 0,2 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 3,5 milioni a quota 233,6 MBG (era atteso un calo di 2,4 milioni). Le riserve strategiche di Petrolio sono rimaste ferme a 638,2 MBG. nonostante questi dati, il Petrolio prosegue gli scambi in rialzo, con il Light Crude ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) –delle attese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 27 novembre 2020, sono scesi di circa 0,7 milioni a 488 MBG, contro attese per un calo di 2,3 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un incremento di 3,2 milioni a 145,9 MBG, contro attese per una discesa di 0,2 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un aumento di 3,5 milioni a quota 233,6 MBG (era atteso un calo di 2,4 milioni). Le riserve strategiche disono rimaste ferme a 638,2 MBG.questi, ilprosegue gli scambi in, con il Light Crude ...

PolimericaNews : RT @ansa_economia: Petrolio: prezzo resta in calo a 44,25 dollari. Attesa per esito Opec+, in rialzo le scorte Usa #ANSA - ansa_economia : Petrolio: prezzo resta in calo a 44,25 dollari. Attesa per esito Opec+, in rialzo le scorte Usa #ANSA - fisco24_info : Petrolio: prezzo resta in calo a 44,25 dollari: Attesa per esito Opec+, in rialzo le scorte Usa - tvbusiness24 : #Wall Street apre in rialzo. Attenzione ai prezzi del #petrolio, in ribasso dopo la decisione dell’#Opec + di riman… - VitodeCeglia : #OPEC+, fumata nera su rinvio dell’#aumento della #produzione: #petrolio in rialzo -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Petrolio, la Libia spinge al rialzo la produzione Energia Oltre Rimbalzino Unicredit ma banche giù e Piazza Affari va in rosso

Timido rimbalzo in Borsa di Unicredit dopo il tracollo seguito all'annuncio di dimissioni di Mustier ma la maggioro parte delle banche cala e Piazza Affari chiude in territorio negativo, malgrado il r ...

Petrolio in rialzo nonostante dati EIA: scorte calano meno del previsto

Calano meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ...

Timido rimbalzo in Borsa di Unicredit dopo il tracollo seguito all'annuncio di dimissioni di Mustier ma la maggioro parte delle banche cala e Piazza Affari chiude in territorio negativo, malgrado il r ...Calano meno delle attese le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ...