Milan, Pioli torna in panchina (Di mercoledì 2 dicembre 2020) MilanO - Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri e hanno sconfitto il Covid. Entrambi potranno tornare a fare il loro lavoro, a contatto con la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)O - Stefanoe il suo vice Giacomo Murelli sono risultati negativi al tampone effettuato ieri e hanno sconfitto il Covid. Entrambi potrannore a fare il loro lavoro, a contatto con la ...

