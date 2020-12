Maradona, l’amico Fren svela: “Ha iniziato a fare uso di cocaina quando era al Boca” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nonostante sia passato qualche giorno, la ferita che ha lasciato dentro tutti la scomparsa di Maradona tarda a rimarginarsi e probabilmente non lo farà mai. L'amico di una vita, Carlos Fren, ha raccontato alcuni retroscena legati alla vita del Pibe de Oro, commentando come ha vissuto questi ultimi giorni.cocaina DAI TEMPI DEL BOCAcaption id="attachment 1059431" align="alignnone" width="3000" Maradona, getty/captionSono indignato nel vedere e sentire molti che affermano di averlo conosciuto - dichiara Fren - , se lo hanno visto a malapena una manciata di volte nella loro vita. Mi fanno ridere quando dicono, per esempio, che Diego ha iniziato a fare uso di cocaina in Spagna. Sfortunatamente lo faceva già da prima, da ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nonostante sia passato qualche giorno, la ferita che ha lasciato dentro tutti la scomparsa ditarda a rimarginarsi e probabilmente non lo farà mai. L'amico di una vita, Carlos, ha raccontato alcuni retroscena legati alla vita del Pibe de Oro, commentando come ha vissuto questi ultimi giorni.DAI TEMPI DEL BOCAcaption id="attachment 1059431" align="alignnone" width="3000", getty/captionSono indignato nel vedere e sentire molti che affermano di averlo conosciuto - dichiara- , se lo hanno visto a malapena una manciata di volte nella loro vita. Mi fanno rideredicono, per esempio, che Diego hauso diin Spagna. Sfortunatamente lo faceva già da prima, da ...

