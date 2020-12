Letizia | “La Juve ha sottovalutato il Benevento non convocando Ronaldo”

Leggi su alfredopedulla

Gaetano, terzino dele autore del gol del pari contro lantus nella gara di sabato scorso, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Sulla partita di qualche giorno fa non le ha mandate a dire: "Lantus non ha portato Cristiano Ronaldo aperché ci ha. Credeva magari di trovare una piccola squadra. A me i bianconeri non hanno fatto paura come in passato". Su quale sia la sua squadra del cuoreè stato chiaro. "Io sono tifoso del Napoli e lo dico con orgoglio. Mi piace però essere schietto, non do risposte banali".