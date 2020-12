Il nuovo agente segreto è un hacker (Di giovedì 3 dicembre 2020) Persistenza, tenacia, attenzione ai dettagli. Capacità di osservazione, attitudine teatrale, abilità nel combattimento, guida sprint e una forte motivazione sono le «skill» necessarie a diventare un agente segreto nella letteratura di genere. Oggi però l’agente segreto somiglia di meno a James Bond e un poco di più a un analista informatico. Non veste per forza lo smoking e non indossa occhiali scuri e una barba finta, ma sicuramente si destreggia bene nei meandri del web e lo esplora con strumenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 3 dicembre 2020) Persistenza, tenacia, attenzione ai dettagli. Capacità di osservazione, attitudine teatrale, abilità nel combattimento, guida sprint e una forte motivazione sono le «skill» necessarie a diventare unnella letteratura di genere. Oggi però l’somiglia di meno a James Bond e un poco di più a un analista informatico. Non veste per forza lo smoking e non indossa occhiali scuri e una barba finta, ma sicuramente si destreggia bene nei meandri del web e lo esplora con strumenti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

aned_let : Quindi corregge quelle di Lizzy e le aggiunge. Non bastano ancora. Ci pensa il suo agente, noto come uomo senza scr… - tommasorossi91 : RT @Wikileaks_Ita: Il nuovo capo budget Casa Bianca scelto da #Biden #NeeraTanden Pres #CAP: Assange è un fascista i cultisti di #Assange… - commentacose : -Non sono il tuo agente papà -Se non mi capisci tu chi lo farà? Un nuovo lavoro, in un nuovo ambiente. Sono preoccu… - infoitsport : Calciomercato Inter, contatti Conte-agente | Nuovo colpo dallo United -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo agente Il nuovo agente segreto è un hacker | il manifesto Il Manifesto Nba, ufficiale il rinnovo di Lebron James con i Lakers fino al 2023

Milano, 2 dicembre 2020 - Il regno di Lebron James a Los Angeles, sponda Lakers, continuerà ancora per almeno altre tre stagioni. Dopo aver riportato la franchigia gialloviola al titolo Nba, il Presce ...

Maggie Gyllenhaal agente segreto per Emmerich

L'attrice americana in trattativa per "White House Down", il nuovo film del regista di "Independence Day"[leggi] ...

Milano, 2 dicembre 2020 - Il regno di Lebron James a Los Angeles, sponda Lakers, continuerà ancora per almeno altre tre stagioni. Dopo aver riportato la franchigia gialloviola al titolo Nba, il Presce ...L'attrice americana in trattativa per "White House Down", il nuovo film del regista di "Independence Day"[leggi] ...