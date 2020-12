Il Collegio 5: la sesta puntata in 8 momenti. Andreini e Grambone espulsi, la Scarano è «l’unica pugliese che non sa pulire» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Rahul Teoli - Il Collegio 5 La rivalità con Andrea Di Piero è costata cara ad Alessandro Andreini che, invidioso per il percorso ineccepibile del compagno, ha finito per mancare di rispetto al professor Maggi. Un atteggiamento che gli è costato l’espulsione nella sesta puntata de Il Collegio, insieme a Ylenia Grambone che ha preso le sue difese. Rahul Teoli invece, dopo aver rischiato di tornare a casa, ha ottenuto a sorpresa una seconda possibilità. 1. Prezioso, Dago e Guida rompono il letto di Zigliana Poco prima dell’inizio della sesta settimana, Bonard Dago, Andrea Prezioso e Alessandro Guida salgono sopra Luca Zigliana, comodamente sdraiato sul suo letto. Il risultato? Il letto si rompe immediatamente e il sorvegliante si accorge di quanto ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Rahul Teoli - Il5 La rivalità con Andrea Di Piero è costata cara ad Alessandroche, invidioso per il percorso ineccepibile del compagno, ha finito per mancare di rispetto al professor Maggi. Un atteggiamento che gli è costato l’one nellade Il, insieme a Yleniache ha preso le sue difese. Rahul Teoli invece, dopo aver rischiato di tornare a casa, ha ottenuto a sorpresa una seconda possibilità. 1. Prezioso, Dago e Guida rompono il letto di Zigliana Poco prima dell’inizio dellasettimana, Bonard Dago, Andrea Prezioso e Alessandro Guida salgono sopra Luca Zigliana, comodamente sdraiato sul suo letto. Il risultato? Il letto si rompe immediatamente e il sorvegliante si accorge di quanto ...

