Grande Fratello Vip: arriva la trans Elenoire Ferruzzi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Pronti i rinforzi per il Grande Fratello Vip . Il reality show è stato allungato fino al prossimo febbraio e servono nuovi concorrenti. Stando a quello che scrive Dagospia nelle prossime ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA - Pronti i rinforzi per ilVip . Il reality show è stato allungato fino al prossimo febbraio e servono nuovi concorrenti. Stando a quello che scrive Dagospia nelle prossime ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - IvoAyrton : RT @CaioGCM: Il #Governo 'vuole evitare la tradizionale socialità natalizia'. Siamo oltre il Grande Fratello di Orwell. Siamo oltre #1984 #… - Nicole55808445 : @Massimo57209227 Scusa ma tu stai guardando lo stesso Grande Fratello che fanno in Italia su mediaset play e canale 5? -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy