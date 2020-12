GF Vip, tutte contro Elisabetta: è scontro con Rosalinda, Dayane e Giulia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si fa sempre più infuocata la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip, la terra intorno ad Elisabetta Gregoraci si fa sempre più bruciata intorno, soprattutto grazie agli attriti con Giulia Salemi. La showgirl si è trovata infatti al centro di una brutta litigata con Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco) e Dayane Mello; arrivando persino ad alzare la voce. L’attacco a Giulia Salemi Un caos che si è scatenato in pochi minuti, Rosalinda Cannavò ed Elisabetta Gregoraci sono letteralmente esplose l’una verso l’altra, in una furiosa lite nella quale è anche intervenuta Dayane Mello. Spettatore interessato anche Cristiano Malgioglio, che ha assistito imperterrito e senza proferire parola. Tutto è partito dal pomeriggio, quando ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si fa sempre più infuocata la situazione nella Casa del Grande Fratello Vip, la terra intorno adGregoraci si fa sempre più bruciata intorno, soprattutto grazie agli attriti conSalemi. La showgirl si è trovata infatti al centro di una brutta litigata conCannavò (Adua Del Vesco) eMello; arrivando persino ad alzare la voce. L’attacco aSalemi Un caos che si è scatenato in pochi minuti,Cannavò edGregoraci sono letteralmente esplose l’una verso l’altra, in una furiosa lite nella quale è anche intervenutaMello. Spettatore interessato anche Cristiano Malgioglio, che ha assistito imperterrito e senza proferire parola. Tutto è partito dal pomeriggio, quando ...

Benniiboh : Con la fortuna che abbiamo l’ultimo a parlare sarà proprio Ciccio Oppini guardate come saremo tutte Emily A TUTORIA… - lopinionistaweb : @imadisaster5 SCHIETTA? Dayane??? LOOOOOL ma se è forse la concorrente più falsa e bugiarda di tutte le edizioni vip - ChiaroLeo : 12 ANNI ??????RISULTATI CRONACHE ANNUNCIATE, PAGA LA ??X OCCULTAMENTO FILMATI, X RIDARE ONORE AL????????E??????PARTECIPARON… - soloversacexme : RT @Saverio_94: #GFVip, Roma vs Elisabetta: “Se mi devi rompere i cogli0ni mi infastidisco! A me non frega una ca**o che tu sei la Gregorac… - Francesco1412 : RT @Saverio_94: #GFVip, Roma vs Elisabetta: “Se mi devi rompere i cogli0ni mi infastidisco! A me non frega una ca**o che tu sei la Gregorac… -