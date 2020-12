Esercizi addominali di base (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Riscaldamento per Esercizi addominali Riscaldare la zona addominale permette di prepararsi allo sforzo dato dagli Esercizi successivi e aumentare l’efficacia del lavoro che ci si appresta a compiere. Fare per almeno 30 secondi dei giri verso un senso, come si stesse giocando all’hula hoop e poi cambiare il senso per altri 30 secondi è l’ideale per scaldare la zona del bacino. Proseguire poi con una piccola corsetta sul posto di 1 minuto e uno stretching dinamico dei quadricipiti da eseguire per almeno 30 secondi, che si esegue portando un tallone verso il gluteo e afferrando il piede con la mano mentre il braccio del lato opposto, quello della gamba d’appoggio, si alza in alto per poi alternare. Continuare con il riscaldamento andando ad allungare i muscoli addominali: da seduti, accavallare la gamba sinistra sopra ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Riscaldamento perRiscaldare la zona addominale permette di prepararsi allo sforzo dato daglisuccessivi e aumentare l’efficacia del lavoro che ci si appresta a compiere. Fare per almeno 30 secondi dei giri verso un senso, come si stesse giocando all’hula hoop e poi cambiare il senso per altri 30 secondi è l’ideale per scaldare la zona del bacino. Proseguire poi con una piccola corsetta sul posto di 1 minuto e uno stretching dinamico dei quadricipiti da eseguire per almeno 30 secondi, che si esegue portando un tallone verso il gluteo e afferrando il piede con la mano mentre il braccio del lato opposto, quello della gamba d’appoggio, si alza in alto per poi alternare. Continuare con il riscaldamento andando ad allungare i muscoli: da seduti, accavallare la gamba sinistra sopra ...

Svolgere esercizi a corpo libero a casa propria può essere molto utile per far lavorare alla perfezione i muscoli dei glutei in maniera efficace.

