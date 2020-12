DOOM e Fall Guys | ecco il crossover che non ti aspetti

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cosa succede quando gli account Twitter disi scambiano tweet? Succede che potete star certi che qualcosa di interessante sta per arrivare! Più nello specifico, un altro dei follipresenti nel titolo Mediatonic. Si è trattato naturalmente di buffi giochi di parole: l'account diha twittato "bean thinking of you" ("ho pensato a te" ma facendo riferimento ai "fagioli" protagonisti del gioco) mentreha risposto "weird, I had an impending sense of..." ("che strano, ho sentito come un incombente sensazione di... ineluttabilità" citando chiaramente il titolo dello storico FPS). La cosa ha attivato il chiacchiericcio, che poco dopo si è concretizzato in un annuncio, o meglio, nel teaser di un annuncio: "...time ...