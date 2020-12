Coronavirus | i numeri in chiaro Paolotti | «Non sappiamo ancora se i Dpcm hanno funzionato»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In teoria il picco dei contagi dovrebbe essere già stato superato, ma i dati sui nuovi casi dinegli ultimi giorniripreso a salire. Oggi i nuovi positivisuperato quota 20mila, una soglia poco sopra ai dati di ieri. Ma, come fa notare Daniela, fisica della Fondazione Isi, la percentuale di positivi sui tamponi realizzati è in calo. «Diciamo che è l’unica tendenza chiara verso la discesa», dichiara a Open. Come si spiega l’aumento dei casi? «Non è, potrebbe essere una fluttuazione, bisognerà aspettare la fine della settimana per vedere se la curva si appiattisce oppure risale». E i decessi? Oggi erano 684. «Non stanno scendendo, sonosul plateau. Le terapie intensive invece scendono leggermente, anche se ...