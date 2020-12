Coronavirus, Crisanti polemico: “Non si può parlare di sci con questi morti” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Andrea Crisanti torna a parlare dell’emergenza Covid19 nel nostro paese, a ridosso delle festività natalizie. Andrea Crisanti (Facebook)Andrea Crisanti, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, è tornato a parlare dell’attuale emergenza Covid19, in questa particolare fase, a ridosso delle festività natalizie, in cui sono in molti a chiedere stringenti misure per combattere l’avanzata del virus in un momento molto particolare come il Natale, e chi invece vorrebbe quasi la libera uscita per tutta la durata del periodo natalizio ed oltre. Crisanti si dice di fatto stupito dall’assurdità del momento. Che vede la ancora centinaia di morti ogni giorno da una parte, e dall’altra chi vuole andare a sciare, e poi ancora chi vorrebbe aprirgli la pista ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Andreatorna adell’emergenza Covid19 nel nostro paese, a ridosso delle festività natalizie. Andrea(Facebook)Andrea, professore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, è tornato adell’attuale emergenza Covid19, in questa particolare fase, a ridosso delle festività natalizie, in cui sono in molti a chiedere stringenti misure per combattere l’avanzata del virus in un momento molto particolare come il Natale, e chi invece vorrebbe quasi la libera uscita per tutta la durata del periodo natalizio ed oltre.si dice di fatto stupito dall’assurdità del momento. Che vede la ancora centinaia di morti ogni giorno da una parte, e dall’altra chi vuole andare a sciare, e poi ancora chi vorrebbe aprirgli la pista ...

