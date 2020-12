Cammina sui binari e il treno in transito lo travolge: 33enne in gravi condizioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stava Camminando sui binari, poco prima della stazione Termini, quando è stato travolto dal treno 23661 proveniente da Montalto. E’ successo ieri sera, intorno alle 20.30. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto: l’uomo che è stato travolto, un cittadino peruviano di 33 anni, è stato portato dal personale sanitario del 118 in gravi condizioni all’Ospedale San Giovanni. Sul posto la Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Stavando sui, poco prima della stazione Termini, quando è stato travolto dal23661 proveniente da Montalto. E’ successo ieri sera, intorno alle 20.30. Il macchinista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto: l’uomo che è stato travolto, un cittadino peruviano di 33 anni, è stato portato dal personale sanitario del 118 inall’Ospedale San Giovanni. Sul posto la Polizia Ferroviaria e i Vigili del Fuoco. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Cammina sui binari e il treno in transito lo travolge: 33enne in gravi condizioni - Federica2151 : e i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi; cammina leggera, perché cammini sui miei sogni. William Butler Yeats,… - tdrclaudio : @mpiacenonaver1 C’è gente che non sta in ufficio ma asfalta strade costruisce case cammina sui ponteggi e rischia la vita e paga e tasse .. - HSilviaconsta : RT @Atrebor78: Poi ci sono pure i momenti in cui si accende: prende certe rincorse che cammina sui muri! - pierarobasto : @Alberto_Caccia Ammettere i propri errori, parcheggiare bene x lasciare posto agli altri,non lasciare rifiuti in gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cammina sui Cammina sui binari e il treno in transito lo travolge: 33enne in gravi condizioni Il Corriere della Città Sajmir, il tuo nome vuol dire ‘il giusto’: speriamo che ora si faccia azione

Finite le scuole superiori, decide di fare qualche corso di formazione professionale, e, tra l’invio compulsivo di mail senza risposta e l’iscrizione alle varie agenzie interinali, prova a trovare un ...

Un by-pass per far arrivare i pellegrini a Monsummano

Monsummano Tra Romea Strata e Cammino di San Jacopo, il Comune (in collaborazione con l’architetto Nedo Ferrari) lavora per individuare sulle mappe ad uso dei viandanti un by-pass per collegare i due ...

Finite le scuole superiori, decide di fare qualche corso di formazione professionale, e, tra l’invio compulsivo di mail senza risposta e l’iscrizione alle varie agenzie interinali, prova a trovare un ...Monsummano Tra Romea Strata e Cammino di San Jacopo, il Comune (in collaborazione con l’architetto Nedo Ferrari) lavora per individuare sulle mappe ad uso dei viandanti un by-pass per collegare i due ...