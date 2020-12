X Factor: chi è Victoria dei Maneskin? Vita privata e storia con Damiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 2017 il gruppo dei Maneskin ha spaccato fino alla fine del talent show di Sky. La band si è classificata solo seconda ma il successo per loro è arrivato lo stesso. Scopriamo insieme qualcosa in più su Victoria, la bassista! Lei e Damiano David si definiscono “Il King e la Queen” del gruppo e, in effetti, non si può dire che non ci mettano la faccia. Loro Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 2017 il gruppo deiha spaccato fino alla fine del talent show di Sky. La band si è classificata solo seconda ma il successo per loro è arrivato lo stesso. Scopriamo insieme qualcosa in più su, la bassista! Lei eDavid si definiscono “Il King e la Queen” del gruppo e, in effetti, non si può dire che non ci mettano la faccia. Loro Articolo completo: dal blog SoloDonna

