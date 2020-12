Windows 10 Beta: disponibile il primo Windows Feature Experience Pack (Di martedì 1 dicembre 2020) Microsoft ha da poco rilasciato il primo Windows Feature Experience Pack di Windows 10 agli utenti Insider che hanno scelto il canale di distribuzione Beta. Annuncio Stiamo testando un nuovo processo per fornire nuovi miglioramenti e funzionalità ai nostri clienti al di fuori degli aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10. Tramite Windows Feature Experience Pack, possiamo migliorare alcune funzionalità ed esperienze che ora vengono sviluppate indipendentemente dal sistema operativo. Attualmente, solo un numero limitato di funzionalità viene sviluppato in questo modo, quindi stiamo iniziando con un ambito molto ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 1 dicembre 2020) Microsoft ha da poco rilasciato ildi10 agli utenti Insider che hanno scelto il canale di distribuzione. Annuncio Stiamo testando un nuovo processo per fornire nuovi miglioramenti e funzionalità ai nostri clienti al di fuori degli aggiornamenti delle funzionalità di10. Tramite, possiamo migliorare alcune funzionalità ed esperienze che ora vengono sviluppate indipendentemente dal sistema operativo. Attualmente, solo un numero limitato di funzionalità viene sviluppato in questo modo, quindi stiamo iniziando con un ambito molto ...

Asgard_Hydra : Windows 10, quanti bug fix nell'ultima build per gli Insider Beta e RP! - 24h_Tecnologia : Windows 10 20H2, valanga di bug fix per gli Insider (Beta e RP): La nuova build è la 19042.662, e il changelog incl… - MicrosoftRTweet : RT @Win_insiders: Disponibile la nuova build Insider (19042.662) di Windows 10 October 2020 Update. Ecco i dettagli. #Beta #Changelog #Ins… - Win_insiders : Disponibile la nuova build Insider (19042.662) di Windows 10 October 2020 Update. Ecco i dettagli. #Beta… - Plaffo : Disponibile la nuova build di Windows 10 20H2 (19042.662) per gli utenti Insider | Beta Channel e Release Preview -

Ultime Notizie dalla rete : Windows Beta Windows 10, nuovo Feature Experience Pack PcProfessionale.it Windows 10, nuovo Feature Experience Pack

Microsoft ha rilasciato il Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0, un aggiornamento che include miglioramenti per due funzionalità di Windows 10.

Microsoft: con Windows Feature Experience Pack gli aggiornamenti avranno nuovi tempi e modi di rilascio

Nel corso di quest'anno alcuni utenti avevano individuato tra le impostazioni di Windows 10 indizi che richiamavano Windows Feature Experience Pack, un pac ...

Microsoft ha rilasciato il Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0, un aggiornamento che include miglioramenti per due funzionalità di Windows 10.Nel corso di quest'anno alcuni utenti avevano individuato tra le impostazioni di Windows 10 indizi che richiamavano Windows Feature Experience Pack, un pac ...