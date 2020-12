Uccise e decapitò l’amica Marilena Re, Vito Clericò suicida in carcere (Di martedì 1 dicembre 2020) . È morto suicida nel carcere di Busto Arsizio dove stava scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio dell’amica Marilena Rosa Re il 64enne Vito Clericò. L’uomo si è tolto la vita domenica pomeriggio nei bagni dell’istituto penitenziario: a lanciare l’allarme il compagno di cella. L’assassinio della promoter di Garbagnate Milanese avvenne nel luglio del 2017. Si è tolto la vita nel carcere di Busto Arsizio in provincia di Varese dove stava scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Marilena Rosa Re, il 64enne Vito Clericò. Il suicidio sarebbe avvenuto nei bagni dell’istituto penitenziario per soffocamento: l’uomo dopo aver scritto una lettera lasciata poi in cella si sarebbe diretto nei bagni e qui ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020) . È mortoneldi Busto Arsizio dove stava scontando una condanna all’ergastolo per l’omicidio delRosa Re il 64enne. L’uomo si è tolto la vita domenica pomeriggio nei bagni dell’istituto penitenziario: a lanciare l’allarme il compagno di cella. L’assassinio della promoter di Garbagnate Milanese avvenne nel luglio del 2017. Si è tolto la vita neldi Busto Arsizio in provincia di Varese dove stava scontando la condanna all’ergastolo per l’omicidio diRosa Re, il 64enne. Il suicidio sarebbe avvenuto nei bagni dell’istituto penitenziario per soffocamento: l’uomo dopo aver scritto una lettera lasciata poi in cella si sarebbe diretto nei bagni e qui ...

