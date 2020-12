Traffico Roma del 01-12-2020 ore 12:30 (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane migliorata la situazione sulla Pontina la strada è rimasta a lungo chiusa per un grave incidente al km 26 è stata appena riaperta Io sono ancora in corona menti a partire dallo svincolo per Ardea in direzione della capitale è in città a Roma Centocelle possibili rallentamenti per incidente su Viale della Primavera all’altezza di piazza delle Gardenie verso la via Casilina fino a giovedì 3 dicembre per lavori notturni dalle 21 alle 6 del mattino sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila chiusa la galleria Pittaluga il tunnel che collega con la tangenziale est ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane migliorata la situazione sulla Pontina la strada è rimasta a lungo chiusa per un grave incidente al km 26 è stata appena riaperta Io sono ancora in corona menti a partire dallo svincolo per Ardea in direzione della capitale è in città aCentocelle possibili rallentamenti per incidente su Viale della Primavera all’altezza di piazza delle Gardenie verso la via Casilina fino a giovedì 3 dicembre per lavori notturni dalle 21 alle 6 del mattino sulla tratto Urbano dellaL’Aquila chiusa la galleria Pittaluga il tunnel che collega con la tangenziale est ...

