«Striscia la notizia» | l’addio di Ficarra e Picone dopo 15 anni

«Comincia per noi l'ultima settimana di conduzione di Striscia che, però, sarà anche l'ultimo anno di Striscia». A rivelarlo a margine della puntata andata di Striscia la Notizia in onda lunedì 30 novembre sono Ficarra e Picone, che annunciano che la loro esperienza dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci, iniziata ben 15 anni fa, si concluderà definitivamente sabato 5 dicembre. «Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro. E ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti, e di questo gliene saremo sempre grati. E ringraziamo voi telespettatori che ci avete sopportato».

