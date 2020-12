Serie C-Girone C, Foggia-Palermo: arbitra Luca Angelucci di Foligno (Di martedì 1 dicembre 2020) Sarà Luca Angelucci di Foligno l’arbitro di Foggia-Palermo.Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone diReggio Calabria. Quarto ufficiale Fabio Natilla di Molfetta. La gara, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio " Pino Zaccheria". Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Saràl’arbitro di.Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Roberto Terenzio di Cosenza e Vincenzo Pedone diReggio Calabria. Quarto ufficiale Fabio Natilla di Molfetta. La gara, valida per la quattordicesima giornata del campionato diC –C, è in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00 allo Stadio " Pino Zaccheria".

tuttocampo : Serie C, girone A. Morale alto in casa Carrarese, Davide Cais: 'Non manca niente per arrivare dove vogliamo'… - ColucciLc : RT @tuttocampo: Serie D, girone E. Il Grassina Calcio non ci sta e risponde alle accuse del DS del Siena - sportli26181512 : Juve, riecco CR7 e Bonucci: il primo posto nel girone è ancora un obiettivo: Juve, riecco CR7 e Bonucci: il primo p… - tuttocampo : Serie D, girone C. Dario Sottovia è un nuovo giocatore del Cjarlins Muzane - tuttocampo : Serie C Girone A. La Pistoiese batte la Lucchese, le parole di capitan Valiani: 'Dobbiamo dare continuità ai risult… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Serie C Girone A. La Pistoiese batte la Lucchese, le parole di capitan Valiani: "Dobbiamo dare continuità ai risultati" Tuttocampo Foggia-Palermo dirige

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 14^ giornata del Girone C di Serie C. A dirigere la gara contro il Palermo in programma domenica alle ore 14:00 allo Zaccheria ...

Gladiator 1924, nerazzurri in campo domenica al "Piccirillo"

Il Comunicato n°60 ha stabilito la ripresa del Campionato Serie D 2020/2021. Per la data del 6/12/2020 è stata programmata la gara di recupero della sesta giornata tra Gladiator e Nocerina (ore 14:30 ...

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 14^ giornata del Girone C di Serie C. A dirigere la gara contro il Palermo in programma domenica alle ore 14:00 allo Zaccheria ...Il Comunicato n°60 ha stabilito la ripresa del Campionato Serie D 2020/2021. Per la data del 6/12/2020 è stata programmata la gara di recupero della sesta giornata tra Gladiator e Nocerina (ore 14:30 ...