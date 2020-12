Ricrea nel tuo bagno i rituali-coccola delle Spa (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono tempi difficili per rilassarsi, ma non per questo bisogna abbandonarsi allo stress. Anzi, è soprattutto nei momenti di particolare pressione emotiva che bisogna concedersi una coccola in più. Magari partendo proprio dalla voglia di staccare da tutto e disconnettersi, almeno per qualche ora o minuto, come se si fosse in una Spa. Ecco i consigli dell’estetista naturopata Annamaria Previati, e una gallery di prodotti per ricreare un’area benessere nel bagno di casa. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Sono tempi difficili per rilassarsi, ma non per questo bisogna abbandonarsi allo stress. Anzi, è soprattutto nei momenti di particolare pressione emotiva che bisogna concedersi una coccola in più. Magari partendo proprio dalla voglia di staccare da tutto e disconnettersi, almeno per qualche ora o minuto, come se si fosse in una Spa. Ecco i consigli dell’estetista naturopata Annamaria Previati, e una gallery di prodotti per ricreare un’area benessere nel bagno di casa.

Anche durante l'emergenza Covid ci si può dedicare cure di benessere sotto la doccia o in vasca da bagno. Ecco i consigli dell'esperta per preparare miscele idratanti e rigeneranti con ingredienti nat ...

Lo straordinario cielo di dicembre: Giove e Saturno si incontrano dopo 400 anni

Non solo stelle cadenti, nel mese di dicembre ci sarà un allineamento eccezionale tra Giove e Saturno. E un gran finale con la Cold Moon. Da non perdere ...

